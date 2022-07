Atomkraftwerke Im Kernkraft-Streckbetrieb stecken lukrative Margen

Zusammen haben die drei deutschen Kernkraftwerke laut Statistischem Bundesamt im ersten Quartal 2022 rund sechs Prozent des Stroms in Deutschland erzeugt. Unabhängig von der Frage, ob die Aufgeregtheit der Debatte um einen Streckbetrieb im angemessenen Verhältnis zur Leistung steht, ist ein Blick auf die Wirtschaftlichkeit der Atomenergie lohnenswert. Schließlich haben die drei Betreiberfirmen vom Bund bereits Entschädigungen zugesprochen bekommen „für nicht verwertbare Elektrizitätsmengen und für entwertete Investitionen“. RWE erhält 880 Millionen Euro, EnBW rund 80 Millionen Euro und Eon 42,5 Millionen Euro. Auf der anderen Seite stehen Rückstellungen der Energiekonzerne für die sterbende Sparte. Für Restbetrieb, Abbau sowie „Reststoffbearbeitung und Abfallbehandlung“ im Kernenergiebereich weist etwa RWE 2021 Rückstellungen in Höhe von rund sechs Milliarden Euro aus. „Nach heutigem Stand der Planung werden wir die Rückstellungen im Wesentlichen bis Anfang der 2040er-Jahre in Anspruch nehmen“, schreibt RWE in seinem Geschäftsbericht für das Jahr 2021.