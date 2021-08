Aufschwung der Ölbranche Öldienstleister Schoeller-Bleckmann erwartet kräftiges Wachstum

Obwohl Öl- und Gas noch viele Jahrzehnte benötigt würden, will der SBO-Chef zunehmend auch in anderen Industrien Fuß fassen. „Inzwischen sind wir bei einigen Raumfahrtunternehmen in Texas gut im Geschäft“, sagte Grohmann. Zudem sei man kürzlich mit Shell bei Geothermie-Bohrungen aktiv gewesen. Dabei wird über tiefe Bohrungen Energie aus dem Erdinneren geholt, was als nahezu klimaneutral gilt. Zudem beliefern die Österreicher etwa auch Halbleiterfirmen mit Werkzeugen für die Herstellung von Chips. „Wir haben dort gute Kontakte und wollen das intensivieren“, sagte der SBO-Chef. Details könne er aber nicht nennen. „Sie wissen wer hier die großen Spieler sind, aber die Kunden sind sehr scheu.“



Mehr zum Thema: Ölindustrieausrüster Schoeller-Bleckmann ist eine vielversprechende Wendespekulation, Düngemittelproduzent Yara profitiert vom Agrarpreisboom: Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.