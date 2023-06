Ausschreibungen für Offshore-Windparks Wie Nord- und Ostsee unter den Hammer kommen

Am Donnerstag, nach der Ankündigung der Netzagentur, sagte Thimm: „Wir freuen uns über das rege Interesse von Unternehmen, sich am Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland zu beteiligen.“ Dies zeige zum einen das große Interesse an „dieser etablierten Technologie zur klimafreundlichen Stromproduktion“ und zum anderen die „Leistungsbereitschaft der Offshore-Branche, Windparks in Deutschland“ zu errichten. Es sei allerdings wichtig, dass die „erfolgreichen Gebote auch zu erfolgreichen Projekten“ führten, so Thimm. Die Bundesregierung müsse nun konkretisieren, mit welchen „industriepolitischen Instrumenten“ sie der Branche unter die Arme greifen wolle, um „Engpässe in der Wertschöpfungskette“ zu beheben.



