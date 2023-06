Ausschreibungen für Offshore-Windparks Wie Nord- und Ostsee unter den Hammer kommen

In einer Online-Auktion sollen in den nächsten Wochen also die Flächen in Nord- und Ostsee unter den Hammer kommen. Am Ende gewinnt der, der am meisten bietet. „Die Null-Cent-Gebote machen deutlich, dass die Offshore-Windenergie wirtschaftlich attraktiv ist“, sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, am Donnerstag laut Pressemitteilung. Dabei gibt es durchaus auch kritische Stimmen aus der Branche, die warnen, die Auktionen würde zusätzliche Kosten für Verbraucher mit sich bringen. Und es gibt sogar manche, die fürchten, dass, wenn allein das Geld über den Zuschlag entscheidet, vor allem die alten Ölmultis zum Zug kommen könnten.