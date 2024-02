Balkonkraftwerke Lohnt sich eine Mini-Solaranlage und wie viele Kilowattstunden produziert sie?

Lange galt der 1. Januar 2024 als Termin, an dem sich die Voraussetzungen für den Einbau eines Balkonkraftwerks vereinfachen und die in die heimische Steckdose einspeisbare Leistung erhöhen sollte. Der größte Teil des Solarpakets I wurde allerdings nicht rechtzeitig im Dezember 2023 vom Bundestag verabschiedet. Die 800-Watt-Grenze konnte daher nicht zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Nach aktuellen Informationen soll der Rest des Solarpakets I am 22. März 2024 zur Abstimmung im Bundestag stehen. Ein genauer Termin, an dem die geplanten Änderungen und Vereinfachungen für Balkonkraftwerke in Deutschland in Kraft treten sollen, ist zum derzeitigen Zeitpunkt daher noch nicht bekannt.