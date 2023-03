Banken- und Finanzkrise „Wir sitzen im Kartenhaus“

Ließe sich das Problem nicht leicht lösen? Mit deutlich strengeren Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften?

Das würde helfen. Aber wir sehen ja, dass selbst das verbesserte Regulierungsregime nach 2008 mit seinen Stresstests nicht ausreicht, um Risiken rechtzeitig zu identifizieren. Das Paradox ist: Die Politik hat nur dann Gestaltungsmacht, wenn die Branche gerade mal wieder am Boden liegt – aber wenn die Branche gerade mal wieder am Boden liegt, muss man sie retten, nicht regulieren. Die 30 Großbanken dieser Welt werden die Profiteure dieser Krise sein, noch stärker und mächtiger als bisher – eine „sichere Bank“ sozusagen, weil „even bigger than too big to fail“ – und als solche umso machtvoller verhindern, dass sie seitens der Politik zu stark reguliert werden.



