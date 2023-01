BASF: Wie Wintershall Dea sich endlich entgiftet

Und jetzt? Wie genau die Entflechtung umgesetzt wird, in welchem Zeitrahmen, ist noch weitgehend offen. Allerdings, so Mehren, verfüge Wintershall Dea weiter über ausreichend liquide Mittel, um handeln zu können. Genaue Zahlen kann der Chef des Unternehmens derzeit nicht nennen, da verweist er auf den Geschäftsbericht, der demnächst vorgestellt wird. Aber im dritten Quartal habe man eine „nominale Liquidität“ von rund 6 Milliarden Euro ausgewiesen, davon hätten 2 Milliarden in Russland gelegen. „Die sind jetzt weg“, sagt Mehren. Von den rund 60 Mitarbeitern in Russland seien etwa 25 „Delegierte“, Entsandte. Um die russischen Mitarbeiter werde man sich „verantwortungsbewusst“ kümmern, in Deutschland sei kein konkreter Stellenabbau geplant. Aber, auch das deutet Mehren an, durch den Wegfall der Hälfte der Produktion in Russland könne man davon ausgehen, dass sich auch an der künftigen Aufstellung des Unternehmens etwas ändern werde.