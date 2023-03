Batteriehersteller: Varta kündigt Sparmaßnahmen samt Stellenabbau an – Großaktionär will Millionen nachschießen

Mit dem Erlös aus dem Verkauf von 4,04 Millionen neuen Aktien an Tojner wolle Varta „gezielt in wichtige Innovationsfelder“ investieren, vor allem in das Geschäft mit Energiespeichern. Aus den Daten ergibt sich ein Mindestpreis von 12,37 Euro. Der tatsächliche Ausgabepreis werde aber nicht wesentlich unter dem Börsenkurs liegen. Am Freitag hatten Varta mit 28,96 Euro geschlossen.