Bayer, Innogy, United Internet Die Quartalszahlen des Tages

United Internet dank Neukunden mit Umsatzplus

Der Internet- und Mobilfunkanbieter United Internet hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten wegen zahlreicher neuer Kundenverträge um fast 27 Prozent auf 3,82 Milliarden Euro erhöht. Das Betriebsergebnis (Ebitda) kletterte um knapp 28 Prozent auf 874,6 Millionen Euro. United Internet bestätigte die Finanzziele fürs Gesamtjahr. Auf die Beteiligung an Tele Columbus nahm der Konzern im dritten Quartal eine Wertminderung in Höhe von 216,2 Millionen Euro vor, was sich negativ auf das Ergebnis pro Aktie für Januar bis September auswirkte.