Dem Wegfall der Boni könnten Kunden in diesem Fall nur entgehen, wenn sie keine Sonderkündigung aussprechen. Stattdessen müssten sie der Preiserhöhung schlicht widersprechen, mit Verweis auf eine eventuelle Preisgarantie. Ergänzend könnten sie eine Einzugsermächtigung widerrufen und die vereinbarten Abschläge in ursprünglicher Höhe selbst weiter zahlen. Eine höhere Summe als gemäß dem tatsächlichen Stromverbrauch zu zahlen ist, müssen die Kunden dabei nicht überweisen. Einzelne Kunden berichten zum Beispiel, dass schon elf Abschläge ausreichten, um den tatsächlichen Stromverbrauch abzudecken. Es sollte in diesem Fall kein 12. Abschlag gezahlt werden. In der Vergangenheit war BEV schon mit Abschlagserhöhungen aufgefallen, die auf einem angeblichen Mehrverbrauch basierten. Tatsächlich hatte es diesen Mehrverbrauch aber gar nicht gegeben.