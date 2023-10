Beschädigung von Ostsee-Pipeline Gas-Pipelines sind leichte Ziele: Baut LNG-Terminals!

Am Montag dieser Woche etwa importierte Deutschland demnach 2237 Gigawattstunden Gas, 1097 Gigawattstunden, knapp die Hälfte, davon aus Norwegen über die Pipelines Norpipe, Europipe I und Europipe II, die in Ostfriesland anlanden, 472 Gigawattstunden aus den Niederlanden, 463 aus Belgien, 205 über die LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Lubmin. Das mit Abstand meiste LNG kommt über Wilhelmshaven. Was also, wenn es jemandem gelingt, diese Pipelines aus Norwegen in diesem Winter zu beschädigen – per Anker oder Sprengstoff?