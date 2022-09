Beschaffungskosten: Selbst der Energieriese Eon kündigt Stromkunden

Es ist ein Schreiben, das es für die Kundin in sich hat, Absender: der Stromriese Eon. Der schreibt in den ersten Septembertagen: „Aktuell sind alle Anbieter mit einer historisch einzigartigen Situation auf den Energiemärkten konfrontiert.“ Deshalb müsse man fortlaufend Tarife überarbeiten, und „in Einzelfällen Verträge leider zum Laufzeitende beenden.“ Deswegen werde der aktuelle Stromvertrag gekündigt. Allerdings biete man der Kundin eine Alternative, dazu gibt es einen Link. Wenn die Kundin dieses – natürlich deutlich teurere – Angebot aber nicht nutzen wolle, werde sie in die Grundversorgung fallen.