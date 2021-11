Bilanzzahlen Spanische Problemtochter bremst Siemens Energy

Der Energiespezialist Siemens Energy hat in seinem ersten Jahr als unabhängiges Unternehmen wegen der schwächelnden spanischen Windanlagentochter Siemens Gamesa rote Zahlen geschrieben. Der Nettoverlust belaufe sich im Geschäftsjahr 2021 auf 560 Millionen Euro, teilte der Konzern am Mittwoch auf seiner Bilanzpressekonferenz in München mit. Im Vorjahr waren die Verluste allerdings mehr als dreimal so hoch gewesen. Vorstandschef Christian Bruch sieht auch Gamesa auf einem guten Weg. Die Tochter habe jetzt die Themen adressiert. Es werde aber eine gewisse Zeit dauern, die Probleme zu lösen.