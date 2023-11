Bioethanol: CropEnergies übernimmt Hersteller von Ethanol aus Abfallstoffen

EthaTec beschäftigt im pfälzischen Weselberg rund 20 Mitarbeiter und verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von bis zu drei Millionen Litern Ethanol und Biogas. Als Rohstoff dienen nicht mehr für die menschliche Ernährung nutzbare Reste der Lebensmittelindustrie. CropEnergies will die dortige Produktion in den nächsten Jahren optimieren und die Kapazität ausbauen. Die optimierte Anlagentechnologie kann Meeder zufolge auch an anderen Standorten aufgebaut werden. Der endgültige Abschluss der Übernahme wird in den kommenden Monaten erwartet.