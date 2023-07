Boom von Mini-Solar-Anlagen „Im Markt für Balkonkraftwerke sind viele Glücksritter unterwegs, die das schnelle Geld suchen“

Einer der größten deutschen Anbieter von Balkonkraftwerken sitzt in Leipzig: Dort gründeten im August 2020 die Brüder Lukas und Niklas Hoffmeier sowie Kay Theuer das Start-up Priwatt. Im Frühjahr und Sommer 2022 sei die Nachfrage nach Balkonkraftwerken sprunghaft angestiegen, sagt Theuer. Es seien auch einige Baumärkte auf Priwatt zugekommen, ob man nicht deren Anlagen in den Märkten verkaufen könne. „Aber das passt nicht zu unserer Strategie“, sagt Theuer. Vorerst will das Start-up seine Anlagen nur online vertreiben.