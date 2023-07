Boom von Mini-Solar-Anlagen „Im Markt für Balkonkraftwerke sind viele Glücksritter unterwegs, die das schnelle Geld suchen“

Ofenheusle will Orientierung und Vergleichbarkeit bieten. Darum erstellt er eine Auflistung verschiedener Anbieter. Ergebnis: In seinem Verzeichnis finden sich rund 300 Anbieter für Balkonkraftwerke und kleine Solar-Anlagen im deutschsprachigen Raum. „Im Markt für Balkonkraftwerke sind auch viele Glücksritter unterwegs, die in diesem Boom-Markt jetzt das schnelle Geld suchen“, sagt Ofenheusle. Die offizielle Zahl der Bundesnetzagentur von 230.000 Anlagen hält Ofenheusle für viel zu klein. „Ich schätze, in Wirklichkeit sind es zwischen 750.000 und 800.000 Anlagen.“ Denn nur die wenigsten Besitzer melden ihre Anlagen auch tatsächlich an; das hatte bereits eine Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin von Februar 2022 ergeben.