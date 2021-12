Die Großhandelspreise kennen derzeit nach oben keine Grenze. An der Strompreisbörse Epex-Spot stieg der Preis für eine Megawattstunde Strom am Dienstag in der Spitzenlast (Peak Load), lieferbar am nächsten Tag, im Gebiet Deutschland und Luxemburg zeitweilig auf über 500 Euro. Versorger, die ihre Preise nicht langfristig abgesichert haben, geraten so reihenweise in Zahlungsschwierigkeiten. In den vergangenen Wochen mussten mehrere kleinere Energieversorger Insolvenz anmelden. Erst am Montag meldete die WirtschaftsWoche, dass auch die Neckermann Strom AG beim Amtsgericht Norderstedt Insolvenz anzeigen musste.