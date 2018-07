Eine gute Nachricht für Gazprom vorweg: Die Werbeaktivitäten des russischen Energiekonzerns bei der Fifa-Fußballweltmeisterschaft haben definitiv Verbraucher in Deutschland erreicht. Neben sechs weiteren Marken ist Gazprom offizieller Fifa-Partner gewesen und tauchte während den Spielen in den Stadien immer wieder auch prägnant als Werber auf den Banden am Spielfeldrand auf – einen besseren Platz bei solchen Sport- oder Medienereignissen mit globaler Reichweite gibt es kaum. Das registrieren wir auch im kontinuierlichen YouGov-Markenmonitor BrandIndex: In Deutschland erinnert sich aktuell fast jeder fünfte Markenkenner an kürzlich gesehene Werbung von Gazprom, vor der WM waren es nur halb so viele.