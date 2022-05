Die Energiepreise steigen, die geopolitische Lage bleibt unsicher, und die Verbraucher sehen sich zunehmend mit immer höheren Preisen für Kraftstoff, Strom und Lebensmittel konfrontiert. Alles wird teurer und die Sorgen unter den Verbrauchern wachsen. In der aktuellen YouGov-Studie „Energiepreis-Steigerungen in Europa“, basierend auf Umfragen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland untersuchen wir die Sorgen und Zukunftsängste der Befragten in den jeweiligen Ländern aufgrund der Preissteigerungen. Mithilfe des Zielgruppen-Segmentierungs-Tools YouGov Profiles wirft der Report außerdem einen Blick auf die Präferenzen und Auswahlkriterien jener Verbraucher, die infolge der steigenden Preise den Energieversorger wechseln wollen und analysiert, welche Anbieter von dieser Zielgruppe in Betracht gezogen werden.