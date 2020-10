Inzwischen hat sich das Image weitestgehend erholt – was nicht zuletzt an der Neuausrichtung und der Präsentation als „neue RWE“ liegen dürfte. So hat sich beispielsweise der allgemeine Eindruck kontinuierlich verbessert und RWE könnte in dieser gemessenen Dimension in naher Zukunft Vattenfall wieder überholen. Darüber hinaus steigt auch die Beliebtheit als Arbeitgeber seit einem Jahr wieder stetig an, sodass RWE hier wieder vor Vattenfall liegt, was vor 2018 jahrelang der Fall war.