„Hambi bleibt“ – Wer in den letzten Wochen aufmerksam durch das nur etwa 50 Kilometer vom Hambacher Forst entfernte Köln lief, fand die von den Kritikern der Rodung des Waldstücks verwendete Parole fast überall. Ob als Aufkleber auf Straßenschildern, Buttons auf Taschen und Revers oder auf Häuser und Straßen gesprüht. Dass die Gerichte in Sachen Hambacher Forst letztendlich einen Rodungsstopp verfügten, konnte dennoch niemand voraussagen. Aber vielleicht hat RWE doch eine Art Vorahnung gehabt, wie die Rodung des Waldesgebiets im Rheinland und die damit verbundenen Proteste dem Ansehen von RWE in der Bevölkerung schaden kann. Denn mit dem Verkauf des ausgegliederten Unternehmens Innogy wird RWE bald kein Privatkundengeschäft mehr haben – und damit wird das Image der Marke in der Bevölkerung deutlich unwichtiger.