Im Gegensatz zu den Branchen-Dinos RWE und E.On schien Innogy seinem Namen gerecht zu werden und in den Augen der Verbraucher tatsächlich für einen Neuanfang zu stehen. Das zeigt sich etwa im Buzz. In dieser Kategorie fragen wir Kenner der jeweiligen Marken, ob sie wahrgenommene Nachrichten und Informationen über die Marke positiv oder eher negativ einordnen. Der Saldo der Nennungen war für Innogy über die zweijährige Existenz der Marke bis zuletzt stets positiv, während die Konzernmutter RWE eher für schlechte Neuigkeiten stand. Erst die Nachrichten über Verkauf und Aufsplittung des Unternehmens haben den Buzz von Innogy in den negativen Bereich der Skala fallen lassen. Der Buzz von E.On hat sich übrigens im Laufe der vergangen zwei Jahre leicht gebessert und ist von einem meist negativen Wert in 2016 auf einen leicht, aber seit Sommer 2017 konstant positiven Wert gestiegen.