Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven Das Rennen um Deutschlands erstes Flüssiggas-Terminal läuft

Die gute Eigenschaft von LNG: Es wird auf -163 Grad runtergekühlt, verliert damit um das 600-Fache an Volumen und kann so per Tanker, Lkw oder Bahn-Kesselwagen transportiert werden. Ein Nachteil: Das LNG muss danach „regasifiziert“ werden, also in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden, um es als Treibstoff zu verwenden oder in Gasnetze einzuspeisen. Von allen verfügbaren fossilen Brennstoffen ist Liquefied Natural Gas (LNG) der emissionsärmste und damit am wenigsten klimaschädliche Treibstoff, konstatiert die Reederei Aida Cruises, die auf der Meyer Werft in Papenburg gerade die „Aidanova“ hat bauen lassen - das erste Kreuzfahrtschiff, das komplett mit LNG betrieben werden kann.