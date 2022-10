Bundesnetzagentur Gasverbrauch in Deutschlands Haushalten deutlich gesunken

Nun meldet die Bundesnetzagentur Zahlen für die vergangene Woche, so werden erste Sparanstrengungen sichtbar: Die Haushalte und kleineren Firmen haben deutlich weniger Gas genutzt als in vergleichbaren Vorjahreszeiträumen. Pro Tag seien im Schnitt 571 Gigawattstunden verbraucht worden und damit 29 Prozent weniger als im Schnitt der gleichen Kalenderwochen im Zeitraum 2018 bis 2021, teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag in Bonn mit. Nicht einbezogen sind hierbei Deutschlands 40.000 größte Gasnutzer, also vor allem Industriefirmen.