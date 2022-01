Daily Punch Wappnet euch gegen Putin: Spart Energie!

Geostrategisch gehört diese Energiekrise zu Russlands Drohkulisse, vor der auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Montag nach Kiew und dann nach Moskau reist. Im Januar ist die Not dadurch etwas gelindert worden, dass US-Konzerne verstärkt LNG, also Flüssiggas, nach Europa geschickt haben. Das hat im ersten Schritt rein ökonomische Gründe. In Asien ist der Winter wärmer als erwartet, die Preise in Europa hoch. Da lohnt es sich, die Schiffe wenden zu lassen. Im zweiten Schritt könnte dann doch Politik dahinterstecken. Am Wochenende meldete die Nachrichtenagentur Reuters, dass Amos Hochstein, der Energiespezialist des US-Außenministeriums, bei Energieunternehmen sondiert, ob es eine Möglichkeit gibt, das Angebot zu erhöhen, um einen möglichen Ausfall der russischen Lieferungen abzufedern. Dem Bericht zufolge fielen die Reaktionen der Unternehmen verhalten aus: schwierig.