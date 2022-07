„Dann schaffen wir chaotische Verhältnisse“ Ein Ölmüller im Auf und Ab der Gaskrise

Aber das, was ihm akut am meisten Sorge bereite, sagt Volz, sei jener Paragraf 24 des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG), jene Preisanpassungsklausel, die wirksam werden kann, wenn die Bundesnetzagentur in Bonn eine „erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen“ feststellt. Die Versorger können dann hohe Preise nur mit kurzer Frist sofort an ihre Kunden durchreichen, können die Bedingungen von Verträgen ändern. Das soll verhindern, dass die Versorger zahlungsunfähig werden. Uniper, der Gasimporteur, der am vergangenen Mittwoch eine Gewinnwarnung herausgegeben und um staatliche Hilfe gebeten hatte, hatte in seiner Ad-hoc-Mitteilung darauf gedrungen, diesen Weg zu gehen – allerdings ohne den Paragrafen ausdrücklich zu erwähnen.



Eigentlich kann die Bundesregierung den Paragrafen 24 schon in der Alarmstufe des Notfallplans Gas ziehen. Da sind wir ja schon. Aber noch schreckt die Bundesregierung vor diesem Schritt zurück. Das Risiko sofortiger sozialer Verwerfungen ist hoch. Aber auch der Druck aus Teilen der Wirtschaft ist groß. Der Paragraf sei handwerklich schlecht gemacht, heißt es. Es gebe keine bundeseinheitliche Lösung. Er schaffe nicht Ordnung, sondern Chaos.