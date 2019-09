Der E.On-RWE-Deal Ein Tauschgeschäft mit vielen Folgen

Welchen sauren Drops musste E.On lutschen für das Ja aus Brüssel?

Nachdem Europas Wettbewerbshüter Bedenken erkennen ließen, hatte E.On Angebote gemacht für Verkäufe. Man wollte „nicht mit dem Kopf durch die Wand“, sagte der sichtlich gut gelaunte Konzernchef Johannes Teyssen am Dienstag. „Da bekommt man nur eine blutige Nase.“ Innogys profitables Tschechien-Geschäft wird spätestens in einem Jahr verkauft, zudem trennen sich die Essener von ihrem Deutschland-Geschäft mit Strom, der zum Heizen genutzt wird, also für Nachtstromöfen und Wärmepumpen. Insgesamt gehen so zwei Millionen Kunden verloren - was bei insgesamt rund 50 Millionen Kunden der neuen E.On in Europa verkraftbar ist. Zudem werden Ladestandorte für E-Autos an deutschen Autobahnen veräußert. Teyssen nennt die Auflagen „sehr verkraftbar“, Experten halten sie für schwach oder - wie es ZEW-Präsident Achim Wambach formuliert - „moderat“.