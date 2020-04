Deutsch-russische Gaspipeline Deutschland sitzt bei Nord Stream 2 in der Falle

Die Verlegung der Rohre in der Ostsee mit der Ankertechnologie schade der Umwelt, heißt es nun ausgerechnet aus Washington. Ende 2019 hatten die USA Sanktionen gegen alle Firmen verhängt, die an dem Bau der mehr als 1200 Kilometer langen Leitung von Russland nach Deutschland beteiligt sind. Die USA warnen vor einer zu großen Abhängigkeit der EU von russischem Gas. Sie wollen das Projekt mit allen Mitteln verhindern und lieber eigenes Flüssiggas in Europa verkaufen.