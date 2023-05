Deutsche Stromproduktion Die Fotovoltaik-Strategie der Ampel beflügelt Solar-Anbieter

Mit derlei Forderungen hat die Solarindustrie auch die Politik schon aufgeschreckt. In einem offenen Brief an das Bundeswirtschaftsministerium im Februar forderten Energie- und Solarkonzerne, darunter etwa E.On, aber auch Meyer Burger, Goldbeck und SMA Solar die Bundesregierung dazu auf, eine global wettbewerbsfähige europäische Solarindustrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette wieder aufzubauen. „Der Auf- und Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa wird nur in einem engen Zusammenspiel von Industrie und Politik gelingen“, heißt es in dem Schreiben.