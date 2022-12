Deutschlands Energiewende Zehn Thesen über das epochale Energie-Jahr 2022

Selbst wenn der Ausbau der Erneuerbaren so schnell voranschreitet, wie es die Ampel sich wünscht – und das darf man durchaus in Frage stellen – wird die Transformation in der Industrie nicht von jetzt auf gleich gehen können, weil es etwa grünen Wasserstoff Mitte der 2020er Jahre definitiv noch nicht in ausreichenden Mengen geben wird. Die Industrie, etwa die Stahlproduktion, wird sich auf die Produktion mit Wasserstoff einstellen, entsprechend investieren, aber darauf achten, Anlagen zu installieren, die übergangsweise auch mit Gas betrieben werden können.



Auch bei der Stromproduktion wird Gas weiter eine zentrale Rolle spielen, sobald der Preis dauerhaft auf einem Niveau bleibt, das über dem alten Niveau liegt, aber weit unter den Preisen, die in der Spitze – etwa im August – am Spotmarkt gezahlt werden mussten, bis zu 340 Euro für die Megawattstunde. Mittelfristig sind die CO2-Emissionen von Gaskraftwerken deutlich geringer als die Emissionen von Stein- oder Braunkohlekraftwerken. Langfristig werden Gaskraftwerke benötigt werden, um Spitzenlasten auszugleichen, in Zeiten einzuspringen, wenn die Erneuerbaren nicht liefern können, trotz allen technischen Fortschritts. Die Herausforderung besteht deshalb in nächster Zeit darin, Investitionsanreize für Unternehmen, etwa RWE, zu schaffen, die Gaskraftwerke bauen würden, sobald es sich für sie lohnt, die aber angesichts der absehbar kurzen Laufzeiten genaue Vorgaben fordern für die jeweiligen Entgelte.