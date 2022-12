Deutschlands Wende LNG, Atom, Blackouts: Zehn Thesen zum Energiejahr 2022

Darf Robert Habeck mit den Katarern sprechen und dort um LNG betteln, wie er es im März, kurz nach Ausbruch des Angriffskriegs getan hat? Die Antwort ist: Er muss es sogar tun, denn wenn Deutschland seine Energiequellen diversifizieren will, kommt das Land an so wichtigen Exporteuren wie Katar nicht vorbei, ob das gefällt oder nicht. Das ist ein Stück Realpolitik.



Gegenüber deutschen Energieversorgern, ob RWE oder auch Uniper, hat sich Doha zuletzt etwas hartleibig gezeigt, was den Abschluss von Verträgen betrifft. Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben die Katarer in den nächsten Jahren, genau genommen bis 2025 oder 2026, gar nicht so viele frei verfügbare Kapazitäten, die sie den Deutschen so einfach unbegrenzt liefern könnten. Das meiste LNG ist in langfristigen Verträgen gebunden, die über den Spotmarkt verkauften Mengen liefern die Katarer je nach Preis lieber kurz entschlossen nach Europa – oder eben Asien, wenn es dort mehr zu verdienen gibt.