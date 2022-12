Deutschlands Wende LNG, Atom, Blackouts: Zehn Thesen zum Energiejahr 2022

Zu ausgefeilt, zu schnell sind die Regelmechanismen im deutschen Übertragungsnetzsystem, bei der Höchst- und Hochspannung. Und das, obwohl es durchaus zu Ungleichgewichten im System kommen kann, etwa durch ein zu großes Nord-Süd-Gefälle. Was Experten allerdings auch sagen, ist: So unsicher war’s noch nie, und das könnte sich tatsächlich regional niederschlagen, vor allem bei lokal begrenzten Ausfällen im Verteilnetz.



Zur Erinnerung: Die Übertragungsnetzbetreiber kümmern sich quasi um die großen Stromautobahnen, die Verteilnetzbetreiber betreuen die örtlichen Netze, die bis zum Haus oder bis zur Wohnung führen. Und dort, heißt es, könne es tatsächlich zu Ausfällen kommen, weil die Netze für die seit Jahren wachsenden Anforderungen schlicht nicht gut genug gerüstet sind. Es sind neue Verbrauchstypen dazu gekommen, ob es das E-Auto ist oder die elektrische betriebene Wärmepumpe – und in diesem Winter droht auch noch der Heizlüfter-Kollaps. Wenn Millionen von Deutschen aus Angst vor teuren Gaspreisen es bevorzugen, den elektrischen Lüfter anzuwerfen, dann kann das System in einigen Straßenzügen schnell überlastet sein. Und es kann dann auch ein paar Stunden dauern bis alles wieder läuft, denn die meisten Trafostationen sind heute keineswegs digital steuerbar. Die Verteilnetze befinden sich, wie ein Profi mir sagte, größtenteils im Blindflug.