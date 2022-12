Deutschlands Wende LNG, Atom, Blackouts: Zehn Thesen zum Energiejahr 2022

Nach einiger Sympathie für Variante drei, gekoppelt mit Direkthilfen für stark belastete Private, schien die Umlage die beste Idee, sozialverträglich, aber doch so, dass das Preissignal gedämpft wirkt. Nur hätte unser Redakteur nicht damit gerechnet, dass bei der Umsetzung der Umlage so ein Murks entsteht. Das Wirtschaftsministerium, das nach menschlichem Ermessen in diesem Jahr tatsächlich viel geleistet hat, hat hier einen Bock nach dem anderen geschossen. Zuerst konnten die Umlage auch Unternehmen – wie EnBW – beantragen, die gleichzeitig satte Gewinne vermelden, zum anderen war der Mechanismus, wer jetzt die Umlage in welchem Umfang bezahlen muss und wie sie erhoben wird, offenbar zu kompliziert. Und dann stieg auch der zeitliche Druck, das Geld musste immer fixer her, weil Unipers Verluste so schnell wuchsen. Das Fazit aus dieser Erfahrung war: Keep it möglichst simple. Und: In case of doubt, leave it out, wie es früher im Agenturjournalismus so schön hieß.