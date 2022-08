Dividenden und Aktienrückkäufen: Ölriesen belohnen ihre Aktionäre mit 30 Milliarden Euro

In früheren Boomzeiten etwa Anfang der 2000er-Jahre hatte Big Oil die sprudelnden Gewinne genutzt, um ihre Investitionen schnell und kräftig zu erhöhen. Nun bleiben sie vorsichtig und schütten Geld stattdessen an die Anteilseigner aus. Vor der Pandemie lagen die vierteljährlichen Gewinnausschüttungen an die Aktionäre zwischen 16 und 20 Milliarden Dollar – mindestens ein Drittel unter dem aktuellen Niveau.