Drohender Gas-Lieferstopp Bald beginnt Deutschlands längster Winter

Eine Auswahl gefällig? Das LNG-Beschleunigungsgesetz soll dafür sorgen, dass die Flüssiggas-Infrastruktur möglichst schnell gebaut werden kann. Zunächst geht es vor allem um eine Pipeline, die der Fernleitungsnetzbetreiber OGE von Wilhelmshaven zum nächstgelegenen Anschluss bei Etzel legt, später um Terminals und Anschlüsse in Wilhelmshaven und Brunsbüttel, auch in Stade und an weiteren Standorten. Noch vor Weihnachten, so der Plan, sollen zwei schwimmende LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel betriebsbereit sein, zwei weitere sollen im nächsten Mai folgen. Dazu gibt es nun das Gasspeichergesetz, das konkrete zeitliche Vorgaben für Füllstände macht: 80 Prozent am 1. Oktober, 90 Prozent am 1. November, 40 Prozent am 1. Februar. Wenn die Kunden ihre Kapazitäten nicht rechtzeitig füllen, kommt der „Gasmarktverantwortliche“ ins Spiel, die Trading Hub Europe. Torsten Frank und seine Mitarbeitenden. Ihr Job ist es, dann Gas zu besorgen. Per Verordnung hat sich Habeck erst vor wenigen Tagen auf das neue Gesetz bezogen – und die Befüllung des Gasspeichers Rehden angeordnet. Dazu gibt das neu gefasste Energiesicherheitsgesetz der Bundesregierung die Möglichkeit, im Notfall schneller einzugreifen.