Drohnen-Angriff in Saudi-Arabien Nach der Öl-Attacke droht Europa der Inflations-Hammer

„Der Angriff zeigt, wie verwundbar die saudische Ölproduktion ist“, analysiert Ulrich Leuchtmann, Devisen-Experte der Commerzbank. Kommt es zu einem Konflikt, könnten die Folgen unabsehbar sein. „Nicht alle dürften dem ‚stabilen Genie‘ im Weißen Haus zutrauen, dass er diese Krise souverän managt.“ So hat Trumps Regierung Iran für den Angriff verantwortlich gemacht, obwohl zuvor Huthi-Rebellen aus dem Jemen die Tat für sich beansprucht hatten. So oder so ist die Lage in der Region angespannt: Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran sowie wiederum Iran und den USA hat deutlich an Schärfe zugenommen, allen Geplänkeln am Rande des G7-Gipfels zum Trotz.