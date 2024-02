Durchschnittlicher Stromverbrauch So viele Kilowattstunden werden durchschnittlich in Deutschland verbraucht

Mit Russlands Krieg gegen die Ukraine ist der Energiemarkt in Deutschland im Jahr 2022 in Aufruhr geraten. Die Energiepreise sind zeitweise stark gestiegen. Mittlerweile hat sich die Lage in Deutschland wieder einigermaßen eingependelt. Die Bundesregierung hat zudem im vergangenen Jahr eine Strompreisbremse in Kraft treten lassen, die den Strompreis in Deutschland gedrosselt hat. Doch obwohl die Strompreise im vergangenen Jahr gesunken sind, zahlen Verbraucher in Deutschland im internationalen Vergleich fast die höchsten Preise. Auch der verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien und damit verbundene Kosten wirken auf die Entwicklung des Strompreises ein.