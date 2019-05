E-Mobilität E.On sieht Investitionsbedarf von 2,5 Milliarden Euro

Für eine Öffentlichkeit, die sich an Krisenmeldungen zur Energiewende und Elektromobilität gewöhnt hat, ist die Nachricht von E.On durchaus überraschend. Statt einer Warnung vor der Gefahr eines Blackouts durch Elektroautos verkündet der Netzbetreiber nun: Die eigenen Netze, so das Ergebnis einer gemeinsamen Studie mit dem Beratungsunternehmen Consentec, seien „bereit für eine vollständige Umstellung auf elektrische Pkw“. Voraussetzung dafür seien aber, so heißt es in einer Pressemitteilung „weiterhin kontinuierliche und vorausschauende Investitionen in die Netz-Infrastruktur“.