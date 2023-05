E.On-Hauptversammlung E.On kann Beteiligung an Urenco nur mit dem Bund verkaufen

E.On und RWE gehören je ein Sechstel der Anteile an dem Unternehmen mit Sitz in Gronau. Je ein Drittel gehören den Niederlanden und Großbritannien. Birnbaum reagierte auf der Hauptversammlung auf eine Nachfrage des Portfoliomanagers der Fondsgesellschaft Union Investment, Thomas Deser. Dieser hatte sich direkt an ihn gewandt. „Herr Birnbaum, E.On ist unverändert am Uran-Anreicherer Urenco beteiligt. Diese Beteiligung bleibt auch nach dem Ende der Atomstromproduktion ein dunkler Fleck auf der weißer werdenden Nachhaltigkeits-Weste von E.On“, erklärte Deser. Er frage sich, warum sich E.On noch nicht von der Beteiligung getrennt habe und ob der Konzern dies überhaupt vor habe.



Lesen Sie auch: Wie viel Dividende bringt die E.On-Aktie?