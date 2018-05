Innogy-Zerschlagung: Keine betriebsbedingten Kündigungen

So haben die Konzerne etwa Regelungen getroffen, damit der Innogy-Anteil am tschechischen Gasnetzbetreiber in ihren Händen bleibt. Neben der australischen Investmentbank Macquarie hatte der tschechische Investor KKCG Interesse angemeldet. Der Investor teilte am Freitag mit, Innogy ein Angebot für alle seine Assets in dem Land vorgelegt zu haben. Innogy und RWE wollten dies nicht kommentieren.