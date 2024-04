Ein Jahr Atomausstieg Fehlen Deutschland die Kernkraftwerke?

Sind wir nicht. Deutschland hätte den Strom vor allem im vergangenen Sommer schon auch selbst produzieren können. Aber dann hätten die teuren Kohlekraftwerke einspringen müssen. So ist der Strom im europäischen Handel dort eingekauft worden, wo er günstiger war: In den skandinavischen Ländern oder in Frankreich. Mit anderen Worten: Bettler sind die Deutschen keine. Aber Heuchler: Sie steigen zwar selbst aus der Atomkraft aus, aber kaufen den Atomstrom dann doch aus Frankreich, wenn er dort günstig zu haben ist. Die hohen Strompreise im Jahr 2022 hätten vor allem zwei Gründe gehabt, sagt Bruno Burger. Hohe Gaspreise und den zeitweisen Wegfall eines großen Teils der französischen Kernkraftwerke. „Im Sommer 2023, nach dem Atomausstieg, gab es eine Flut von Strom in Europa, einen Überschuss. Die französischen Kernkraftwerke liefen wieder. Das Schmelzwasser in den Alpen hat erneuerbare Wasserkraft in der Schweiz und in Österreich erzeugt, es gab Windstrom aus Dänemark, Wasserkraft aus Norwegen und Schweden. Das alles hat dazu geführt, dass der Strompreis sehr niedrig war. Damit konnte unsere fossilen Kraftwerke nicht konkurrieren. Deshalb haben wir importiert.“