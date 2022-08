Ende des Tankrabatts „Wir spüren im Osten schon jetzt eine Konsumzurückhaltung“

Der Rhein hat kaum noch Wasser. Ein Großteil des Benzins und Diesels wird per Binnenschiff transportiert. Welche Folgen hat das Niedrigwasser auf das Kraftstoffangebot an den Tankstellen?

Es ist gut möglich, dass die Versorgung im August an Grenzen kommt. Die Mineralöllieferanten geben den Tankstellenbetreibern nur noch die minimal garantierten Mengen. In der Regel haben Freie Tankstellen mit den Lieferanten Bandbreiten vereinbart. Sie können dann etwa fünf bis zehn Prozent mehr oder weniger Kraftstoffmengen abnehmen – je nach saisonaler Nachfrage. Doch wegen des Niedrigwassers können Tankstellen im Südwesten der Republik keine Mengen nachordern. Deshalb erhöhen einige Mittelständler schon die Preise an den Zapfsäulen, um ja nicht irgendwann in die Situation zu kommen, dass sie ihren Kunden gar kein Benzin oder Diesel mehr verkaufen können. Denn das wollen alle Tankstellenbetreiber unbedingt vermeiden.