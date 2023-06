Energie Bundesnetzagentur gewährt Betreibern von Strom- und Gasnetzen höhere Renditen

Die Bundesnetzagentur will den Strom- und Gasnetzbetreibern höhere Renditen einräumen. Nach einer neuen Berechnung könne es für Investitionen in neue Anlagen eine Eigenkapitalverzinsung von rund 7,09 Prozent geben, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Für Investitionen in Altanlagen bleibe es bei den bereits im Oktober 2021 festgelegten 5,07 Prozent.