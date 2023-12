Energie Ob mit oder ohne Kernkraft: Teuer wird es auf jeden Fall

Zwar wachsen auch in Deutschland die Erneuerbaren sehr schnell; 2023 dürften im Schnitt schon je rund 60 Prozent der produzierten und verbrauchten Strommenge erneuerbar gewesen sein. Richtig ist aber auch, dass die letzten 40 Prozent sehr viel schwieriger und vor allem teurer werden als die ersten 60. Das liegt am schwankenden Ausstoß der Erneuerbaren: Solange deren Angebot weit unter der Last, also der permanenten Stromnachfrage lag, war es technisch einfach und relativ günstig, fossile und Kernkraftwerke durch Wind und Sonne zu ersetzen: Der Markt „schluckte“ das Angebot an Grünstrom einfach weg.