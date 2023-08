Energie: Fortum-Chef äußert sich erstmals zu Verkauf des Russlandgeschäfts

Der finnische Energieversorger Fortum hält weiter an einem Verkauf seiner russischen Vermögenswerte fest. „Wir sind nach wie vor rechtlicher Eigentümer der Unternehmen, aber wir erhalten von dort keine Informationen, Dividenden oder Kreditrückzahlungen“, sagte Konzernchef Markus Rauramo am Mittwoch in seinem ersten Interview zu diesem Thema. „Wir verfolgen nach wie vor deren Verkauf.“