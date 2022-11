Energie Füllstand der Gasspeicher sinkt erstmals wieder leicht

In einem Gastbeitrag in der „Wirtschaftswoche” schwor Bundesfinanzminister Christian Lindner die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland am Samstag auf anhaltend hohe Energiepreise ein. „Es ist absehbar, dass die Energiepreise mittelfristig nicht mehr auf das Vorkrisenniveau sinken werden”, schrieb der FDP-Politiker.



