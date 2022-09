Energie: Gasproduzent EQT kauft THQ Appalachia I für 5,2 Milliarden Dollar

Der führende US-Erdgasproduzent EQT will mit dem Kauf von THQ Appalachia I von den hohen Rohstoffpreisen profitieren. THQ, das von der Private-Equity-Firma Quantum Energy unterstützt wird, erhalte bei der Übernahme 2,6 Milliarden Dollar in bar und etwa 2,6 Milliarden Dollar in EQT-Aktien, teilte EQT am Dienstag mit.