Energie Krisenkonzern Uniper – Aktionäre ebnen Weg zur Verstaatlichung

Die EU-Kommission prüft die Pläne noch nach dem Beihilferecht. Es wird erwartet, dass sie nur unter Auflagen, etwa dem Verkauf von Geschäften, grünes Licht geben wird. Maubach hatte in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, er hoffe, dass die Auflagen nicht zu drastisch ausfallen werden. Maubach betonte, dass Uniper die Beteiligung an schwedischen Atomkraftwerken nicht abgeben wolle. Es bestünden derzeit von Uniper keine Absichten, das Kernenergiegeschäft, die Wasserkraftwerke in Schweden oder Teile davon zu verkaufen, teilte der Konzern mit. Sollte sich das ändern, so habe der bisherige finnische Mehrheitsaktionär Fortum bis Ende 2026 das Recht, ein erstes Angebot abzugeben.



