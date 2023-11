Energie: Milliardeninvestitionen: RWE erhöht das Tempo beim Ökostrom-Ausbau

Der Energiekonzern RWE will in den kommenden Jahren das Tempo beim Ausbau des Ökostromgeschäfts deutlich steigern. Von 2024 bis 2030 wolle der Versorger weltweit 55 Milliarden Euro in den Ausbau grüner Technologien investieren, teilte RWE am Dienstag auf dem Capital Markets Day mit.