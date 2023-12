Energie: Ob mit oder ohne Kernkraft: Teuer wird es auf jeden Fall

In relativen Zahlen gemessen hat Schneider recht: Der Anteil der Kernkraft an der Gesamtproduktion von Strom weltweit ist stark rückläufig; er sinkt nicht erst seit Fukushima 2011, sondern schon seit 1996: Von damals 17,7 Prozent an der Stromproduktion hat er sich fast halbiert auf 9,2 Prozent. Allein 2022 fiel er um 0,6 Prozentpunkte, so schnell wie in keinem Jahr seit 2012. In den vergangenen 20 Jahren gingen in jedem Jahr mehr AKW vom Netz, als neue gebaut wurden.